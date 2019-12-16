النيابة تواصل التحقيق في قضية "رشوة الجبانات" المتهم فيها نائب الإسكندرية

تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في قضية الرشوة المتهم فيها صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية والمعروفة إعلاميا برشوة "الجبانات".

وقالت مصادر قضائية إن "النيابة تستكمل عناصر التحقيق في القضية، تمهيدا للتصرف فيها بعد انتهاء التحقيقات التي تباشرها منذ عدة أشهر بشأن المتهمين والوقائع المنسوبة لهم".

وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبس النائب المتهم بموجب اتهامات تتعلق بتلقيه رشوة مالية مقابل إنهاء تراخيص تتعلق بجبانات – مدافن- في محافظة الإسكندرية، وألقي القبض فيها على مقدمي الرشوة والوسيط وقررت النيابة حبسهم احتياطيا ثم طلبت رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المتهم وألقي القبض عليه، وواجهته النيابة بالاتهامات المنسوبة له وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق ثم جددت حبسه عدة مرات.

وأفادت تحريات الرقابة الإدارية في القضية بأن النائب المتهم منسوب له استغلال وظيفته وعضويته في المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، في إنهاء التراخيص الخاصة بإنشاء الجبانات موضوع القضية مقابل مبالغ مالية.