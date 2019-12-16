طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بو عيسى، اليوم الاثنين، المبعوث الأممي غسان سلامة بسحب الثقة من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق.

كما طالب صالح، وفقا لقناة (العربية الإخبارية)، البعثة بإجراءات لإبعاد السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

بدوره، اعتبر رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة، أن مؤتمر برلين سيسعى لرعاية اتفاق يحظى بتأييد الليبيين، مشيرا إلى أن مقترح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بتشكيل حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين.

جدير بالذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بحث اليوم على هامش لقاء رئيس مجلس النواب الليبي في مصر، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال سلامة في تصريحات إن لقائه مع رئيس النواب الليبي جاء بهدف بحث الأوضاع الراهنة وإخراج ليبيا من المأزق السياسي الراهن.

وكان صالح، قد طالب في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة، بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي.