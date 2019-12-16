سفير بنما يتفقد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

أجرى السفير إليخاندرو ميندوزا، سفير دولة بنما بالقاهرة، جولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية ببورسعيد، حيث زار مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية، واستمع لشرح عن كيفية عمل المصنع، مشيدا بالمستوى الحديث الذي يعمل به المصنع، وكذلك جودة الإنتاج والتصنيع.

كما تفقد سفير بنما الشركة البورسعيدية لإنتاج الأسماك، وتعرف على مراحل وخطوط الإنتاج داخل المصنع، وكذلك أنواع المنتجات التى ينتجها مصنع الأسماك، مشيدا بمستوى التقدم الصناعي والاستثماري الذي شاهده بالمحافظة، مؤكدا أن مدينة بورسعيد أصبحت متميزة في إنتاج العديد من الصناعات، كما أنها تشهد فترة مهمة في مختلف المجالات، وساهمت في تحقيق نقلة حضارية وتنموية تتناسب مع خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.