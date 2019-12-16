لجنة "نقل النواب" تطالب بعودة ميناء القصير للعمل

طالب وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، ضرورة عمل دراسة جدوى، لعودة عمل ميناء القصير من عدمه، والذى توقف العمل به منذ التسعينيات.

جاء ذلك فى إطارتفقد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، عددا من مشروعات النقل بالمحافظة.

وحرصت اللجنة، على تفقد الميناء، مساء اليوم، عقب جولة بعدد من الطرق بالبحر الأحمر.

وتبين للجنة، أن ميناء القصير تسلمته هيئة مواني البحر الأحمر، من شركة مصر للتعدين العام الماضي، إلا أنه غير مستغل.

وأبدى نواب اللجنة، اعتراضهم على وضع الميناء في هذا الشكل، بالرغم من الموقع المهم الذي يتميز به، لاسيما وأنه من أوائل المواني في البحر الأحمر.

واستقبل أول مركب شحن فوسفات 1916، بعد أن بدأ العمل به في 1912، إلى أن أمم الميناء في الستينيات، وجرى تحويله لشركة قطاع عام، حتى تصفية الشركة في عام 1998.

ويبلغ طول رصيف الميناء، 87 مترًا، إلا أن الغاطس تعرض لعمليات ردم بسبب رسو أحد المراكب المحملة بالأسمنت اضطراريا.

شارك في الجولة التفقدية، برئاسة هشام عبد الواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبدالمولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.