قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر اتخذت خطا ثابتا في التعامل مع قضاياها، مشددا على أنه ما كان يمكن أن تصل قضية المياه لهذا الأمر في حالة استقرار الأوضاع 2011.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية على هامش منتدى شباب العالم، أن مصر تعاملت مع الواقع، مشددا على أنه يمكن الوصول لاتفاق 15 يناير المقبل أو يتم استكمال التوافق.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لم تتحدث بأي صيغة شائكة خلال توليه المسؤولية، ونبحث دائما عن حل المشكلات وخياراتنا واضحة، موجها نصيحة بأن الموارد لا تهدر في الاقتتال، وإنما يتم استغلالها في البناء والتنمية.

ومنتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة هذا العام السبت الماضي وتستمر حتى الغد، وتضمن المنتدى مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.