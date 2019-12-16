قالت سارة حازم، مقدمه برنامج "اليوم"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل في مدينة شرم الشيخ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأكد خلال استقباله، تقدير مصر في ظل التعاون المتنامي والممتد معها، فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستدامة والشاملة، مع تأكيده للالتزام بنجاح برنامج الشراكة مع المنظمة، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتكامل الإقليمي.

وأضافت "حازم"، خلال تقديمها لبرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس أطلق المنصة الإلكترونية لمشروع التضامن الاجتماعي "مودة"، وذلك في إطار الحفاظ على كيان الأسر المصرية، وهو ما شهد إقبال كبير من مشاركي منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، خلال اليومين السابقين، موضحة أن الرئيس حريص لمتابعة أهداف البرنامج، والعمل عليه من قبل جميع الجهات، لإنجاحه دعما لاستقرار العائلات المصرية.

وأكدت أن جلسة التميز المؤسسي الحكومي، والتحول الرقمي، شهدت أهمية التحول الرقمي ومحدداته، ومعايير وبرامج التميز المؤسسي، التي تنتهجها الحكومات من أجل التحول الرقمي، وهي إحدى أهم التحديات التي تواجه الدول الناشئة والمتقدمة على حد سواء، مشيرة إلى أن جهود الحكومات، لها عظيم الأثر في إتمام عملية التحول الرقمي بشكل صحيح وفعال: "الحكومة المصرية بتسابق الزمن علشان التحول الرقمي ينتشر بشكل أوسع في كل الخدمات والمنصات الموجودة بالدولة".

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.