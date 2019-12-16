أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أنه مضى عشر سنوات منذ توليه المسؤولية وهو أطول وقت قضاه كمسؤول رفيع المستوى عن التنمية المستدامة في البنك الدولي، حيث أوضح أنه سيغادر منصبة 10 يناير المقبل، مضيفًا: "الإنسان بعد انتهاء منصبة لازم يعمل حاجة تانية، وأخبرت رئيس البنك الدولي إني هعمل حاجة تانية بس لا أستطيع أن أفصح عنها الآن حتى انتهاء مدة عملي بالبنك الدولي".

وأضاف "محيى الدين"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث"، أن تجربته في البنك الدولي غنية للتعرف على أوضاع التنمية والأبعاد الإنسانية وأبعاد الفقر أيضاً، وما هي الأسباب التي جعلت دولا تمتلك موارد تعاني أزمات، وفي المقابل دول أخرى لا تملك الموارد تصدرت مصاف الدول مثل كوريا وسنغافورة.

وأشار النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب رئيسية منها دور القيادة بالمعنى العام وليس شخص واحد، وكذلك دور السياسات ثم دور المؤسسات، مضيفًا: "هذا الثلاثي هو ما يكون الإطار العام من خلال الحكومة والشفافية والسياسات سواء سياسات اقتصادية او عامة أو تعليمية".