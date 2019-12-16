نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، في إعادة سيارة مسروقة، بعد سرقتها بـ 72 ساعة من أول طريق المعاهدة بدائرة قسم أول طنطا.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسرقة سيارة ملاكي ملك المدعو "محمد. م"، مقيم أول طريق المعاهدة دائرة قسم أول طنطا.

على الفور انتقل ضباط البحث الجنائي برئاسة الرائد يوسف الجندي، رئيس المباحث، والنقباء سمير البحيري، وأحمد حبيب، معاوني المباحث، إلى مكان الواقعة، وجرى فحص الكاميرات بالمنطقة وخط سير السيارة، وتحديد مرتكب الواقعة وضبط السيارة المسروقة وإعادتها لمالكها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة للتحقيق.