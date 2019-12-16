لاحظ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وجود خيمة بجوار سور نادي جزيرة الورد بالمنصورة، وعند اقترابه منها، تبين أنها لشخص بلا مأوى.

وطلب المحافظ من عبدالفتاح يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، نقل الشخص إلى إحدى مؤسسات رعاية المسنين التابعة للتضامن الاجتماعي.

يذكر أن المحافظ وجه بنقل شخصين، أمس، إلى دار نبروة لرعاية المسنين، وشكل لجنة لحصر جميع الحالات الإنسانية في الشوارع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه لن يكون هناك مواطن بلا مأوى في شوارع الدقهلية، وأن واجبه هو توفير الرعاية لكل المستحقين وتوفير مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم والعمل على حل مشاكلهم.