قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه يجب تعظيم معدلات الادخار في مصر والمنطقة العربية، حيث إنه لا يقلق من الأوضاع الاقتصادية الحالية ولكنه يقلق فقط عندما تزيد معدلات الديون عن معدل نمو القدرة على سداد الدين، وذلك خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث".

وحول الصندوق السيادي ودوره، قال محيي الدين، في رسالته للمواطن المصري "موضوع فني له أهل اختصاص، ولا تنزعج كمواطن عند سماعك لتفاصيله الفنية المعقدة، ولكن ما يهمك أن تعلم أنه يعمل بمعايير حوكمة رشيدة وسياسات من الانضباط والأداء في مجالاته الاستثمارية، حيث إن دوره بوجه عام هو مساندة الاحتياطي الأجنبي، واقتناص فرص استثمارية أخرى، ومساندة الأصول الأجنبية التابعة للدولة، ومن غير المستبعد إنشاء صندوق سيادي آخر أجنبي لمساندة الأصول الأجنبية".

وتابع: "الصندوق السيادي المصري مع الوقت سيشكل نفسه وسيضع قواعد مهمة لمزايا نسبية، وأتمنى أن يسير في معايير ناجحة وألا ينزلق في تجارب دول أخرى انحصرت في موقع معين".