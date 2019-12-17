خلال مباراة منتخب مصر أمام الكونغو في شهر أكتوبر عام 2017، والتي تأهلت من خلالها مصر لكأس العالم روسيا 2018، ظهر على الشاشة بعض الفتيات يرتدين الأبيض، ليطلق المعلق الرياضي مدحت شلبي "إفيه"، قال فيه "ودول من معهد التمريض ولا إيه"، والذي انتشر بعدها بشكل كبير، وتسبب في شهرة "كيان شباب جامعة الإسكندرية" المسؤول عن الفتيات، ويتسبب بعدها في دعوتهم لمنتدى شباب العالم في نسخته الأولى عام 2017، والذي كان بوابة لمشاركتهم في النسخ الثلاثة للمنتدى.

أحمد إبراهيم، مؤسس ورئيس الكيان، قال إن فكرة "كيان شباب جامعة الإسكندرية" بدأت عام 2017، بعد مؤتمر الرئيس السيسي في مكتبة الإسكندرية في يوليو 2017، حيث اجتمع مجموعة من الطلبة من كليات مختلفة تحت لواء مبادرة شبابية هدفها خدمة طلاب الجامعة، والتي اعتمدتها الجامعة رسميًا حينها، وكانت أولى فعالياتهم استقبال الضيوف خلال اليوبيل الماسي للجامعة في شهر أغسطس 2017، حيث كان دورهم استقبال الضيوف وعلى رأسهم مجدي يعقوب ومجموعة من الوزراء.

رئيس الكيان: عملنا مبادرات كتير ومعانا حوالي 1500 طالب

عقب إنشاء الكيان بثلاثة اشهر، أخرج 20 أوتوبيس لاستاد برج العرب، بهم 1100 طالب لتشجيع المنتخب في المباراة المؤهلة لكأس العالم، ومنهم فتيات الجامعة اللاتي يرتدين ملابس بيضاء، ليطلق مدحت شلبي الإفيه الشهير الذي انتشر على السوشيال ميديا، مع بعض السخرية منهن، الامر الذي جعل الإعلامية أماني الخياط تستضيفهم في برنامجها حينئذ، وتطالب على الهواء بدعوتهم لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الأولى عام 2017، وهو الامر الذي استجابت له بالفعل إدارة المنتدى وتمت دعوتهم لحضور المنتدى.

في منتدى شباب العالم 2018، قدم مجموعة من شباب الكيان عن طريق الموقع الإلكتروني، وتم قبولهم ليشاركوا للمرة الثانية، وهو الأمر الذي تكرر في النسخة الحالية، حسب حديث رئيس الكيان لـ"الوطن"، كتتويج لنشاطاتهم ومبادراتهم المتعددة مثل الكمشاركة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة وتنظيم حملات للكشف الطبي على الطلبة، وتنظيمهم مبادرة "دكان الفرحة" الخاصة بصندوق "نحبا مصر" في جامعة الإسكندرية، وتوزيع 17 ألف قطعة ملابس على 5000 طالب.

"أحمد" أكد أن الكيان، الذي يضم حوالي 1500 طالب حاليًا، به لجان متعددة، ويعتمد نشاطه على 4 أجزاء رئيسية، النشاط الاجتماعي الخاص بالمبادرات التي تهدف لخدمة الطلبة اجتماعيًا مثل دكان الفرحة، والنشاط الثقافي الخاص بالكورسات المجانية وذات الأسعار الرمزية، مثل الكمبيوتر واللغات وغيرها، والنشاط الترفيهي كالرحلات والبطولات الرياضية، وأخيرًا الجزء التنظيمي المسؤول عن تنظيم المؤتمرات والمبادرات وتقسيم العمل.