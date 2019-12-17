تحدثت الفنانة يسرا عن ذكرياتها مع مسلسل رأفت الهجان والذي قام ببطولته الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وتذكرت يسرا أيام إذاعة حلقات المسلسل، مشيرة إلى أن المصريين كانوا يجتمعوا لمشاهدة المسلسل وكانت الشوارع فارغة وقت عرض الحلقة، مضيفة: "اعتقد أن مفيش حد مصري أو عربي مش جواه حتة وطنية مستخبية جوة"، لافتًة إلى أن هذه المسلسلات الوطنية كانت تٌظهر هذه الوطنية والحماسة.

وقالت يسرا إن زوجة البطل الراحل رأفت الهجان "فالتراود بيتون"، طلبت أن تؤدي دور زوجته في المسلسل في حالة عدم العثور على ممثلة تتمكن من أداء الدور، لافتة إلى أنها أثنت على أدائها للدور فيما بعد، وقالت له إنها مثلت شخصيتها بإتقان.

وأشارت يسرا إلى أن مشهد وفاة رأفت الهجان، والذي اعترف فيه بحقيقته هو المشهد المفضل لها، لافتة إلى أن زوجة رأفت الهجان الألمانية قالت: "أنا غيرت من القبر اللي حاضن جسمه وكان نفسي أبقى معاه في القبر"، هو الأبرز لها.

وذكرت يسرا أن عمها "محمد نسيم" كان له دور في ذرع رأفت الهجان في إسرائيل بدون معرفة أحد، لافتة أنه كان يعمل في المخابرات وأنه كان ملقب بـ"قلب الأسد" وأنها عرفت ذلك بالصدفة بعد بطولتها للمسلسل الذي تناول قصة حياته.

وتحدثت يسرا عن تكريمها في واشنطن، مشيرة إلى أنها لم تتمالك نفسها وبكت بعد تقديمها ووصفها بأوصاف عظيمة وتمجيدها والثناء عليها من الجمعية الأمريكية التي كرمتها، لافتة إلى أنها أول فنانة عربية تحصل على هذا التكريم.