نفى الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق وجود ما يسمى بـ"لعنة الفراعنة"، وذلك خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث".

وتذكر حواس قصة طريفة عن مساعد له يدعى الشيخ عبد الموجود والذي عمل ضمن فريقه وقال له: "لو شلت أي حجر في ديل أبو الهول هتلاقي سرداب طويل ممتد وكل من حاول الدخول للسرادب واجهته لعنة الفراعنة"، لافتًا إلى أن الملك فليب ملك بلجيكا دخل معه للسرداب بالفعل ولم يصب بأي شيئ.

وعن حقيقة هذه اللعنة: "لو فتحنا مقبرة بها مومياء لمدة 300 سنة ستكون هناك جراثيم غير مرئية تتسبب في قرصهم فتحدث الوفاة" لافتًا إلى أنه يفتح المقابر الآن ويتركها لمدة ساعتين أو ثلاثة قبل دخولها حتى يدخل الهواء النقي إليها.

وتحدث حواس حول الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون قائلًا: "قمنا بعمل أشعة مقطعية لمومياء توت عنخ ىمون ووجدنا أنها كان يعاني من فلات فوت وكان مريضاً بالملاريا وتأكدنا بنسبة 100% أنه لم يقتل وبالأشعة السينية"، لافتًا إلى أن البعض كان يرى أنه قتل بسبب فتحة موجودة في مؤخرة رأسه وقيل إنها إصابة ببلطة ولكنه ثبت أن هذه الفتحة مفتوحة في الأسرة 18 لوضع سائل التحنيط.

وتابع: "لكن كان هناك حادثة في قدمه قبل وفاته بيومين وذهبت الآراء على الأرجح أنه أصيب أثناء ركوب دراجته الحربية ".

وكشف حواس أن هناك اتجاه لعمل دراسة مفصلة هذا العام عن المومياوات الملكية ومن خلال فحص وتحليل الحمض النووي "DNA".

وأكد حواس أنه يبحث حاليًا عن مقبرة الملكة نفرتيتي: "لسه بدور على سر مقبرة نفرتيتي وأن أجدها أنا دلوقتي بحفر في وادي الملوك وسوف تعلن بالتفاصيل الاكتشافات في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء"، مشيراً إلى أنهم يقومون بالحفر في المنطقة الواقعة بين مقبرة الذي حكم بعد توت عنخ أمون وبين جد توت عنخ آمون امنحوتب الثالث، حيث يعتقد أن نفرتيتي حكمت هناك بعض الوقت ومن ثم دفنت في هذه المنطقة وهذا هو السر الذي يسعى لإثباته.

وحول هوية الفرعون الذي واكب دخول الأنبياء يوسف وموسى لمصر قال: "لايوجد أي دليل في الآثار المصرية يدل على وجود فرعون موسى إطلاقاً وكل ما يقال الآن هي آراء وتكهنات".