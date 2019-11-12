استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قبل قليل، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، لإلقاء محاضرة عن كتاب "توت عنخ آمون" لطلاب جامعة القاهرة، ضمن الموسم الثقافي للجامعة في العام الدراسي 2019/2020.

وقال الخشت إنّ الدكتور زاهي حواس قيمة كبيرة محليًا ودوليًا، وسعداء بحضوره في جامعة القاهرة للحديث عن الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أهمية توعية الشباب بعظماء المصريين في التاريخ لاستئناف ما بدأه أجدادنا من حضارة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في العالم.

وتأتي محاضرة حواس في جامعة القاهرة عن كتاب "توت عنخ آمون" ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، الذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة ومهمة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.