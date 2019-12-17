شارك الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، من منتدى شباب العالم والذى امتد في الفترة من 11 إلى 17 من ديسمبر الجاري 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفيف من السادة الوزراء والمثقفين والشخصيات العامة والدولية البارزة وأكثر من 5 الآلاف شاب من مختلف دول العالم.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن مصر أصبحت تنفرد بتقديم منصة هامة ومتميزة للتواصل الحضاري والثقافي بين شباب العالم عبر مؤتمراتها المتعاقبة والمخصصة لمشاركة شباب كافة الدول العربية والأجنبية على حد سواء.

وأشاد الجمال بوعي القيادة السياسية وإيمانها ليس فقط بدور الشباب في بناء أوطانهم ولكن دورهم الهام كذلك في تعزيز ركائز السلام والتأخي وتقبل الآخر في مواجهة محاولات البعض لنشر الأفكار العنصرية والمتطرفة والهادفة إلى نشر أعمال العنف والتخريب من أجل هدم الدول وزعزعة استقرارها.

وأكد رئيس الجامعة حرصه على المشاركة في مؤتمرات الشباب للتعرف على رؤى وأفكار الشباب في التغلب على المشكلات الراهنة وتحقيق سبل التنمية والتقدم المنشودة في شتى دول العالم والتعرف عن كثب عن تجاربهم الإنسانية وأحلامهم وطموحاتهم القادمة.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى مشاركته في وقائع المؤتمر على مدار الأيام الماضية شهدت حضوره لعدد من ورش العمل التحضيرية لأعمال المؤتمر إلى جانب الحفل الافتتاحي وما أعقبه على مدار الأيام المتتالية من جلسات هامة وفاعلة تتعلق بقضايا التحديات المختلفة التي تواجه دول العالم، وأهم التميز المؤسسي والتحول الرقمي، وسبل الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، والتعليم الفني وريادة الأعمال ، إلى جانب عدد من الجلسات النقاشية حول محاور المؤتمر الرئيسية التي تتناول الذكاء الاصطناعي، وأفاق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة ، ودور الفنون في التعامل مع القضايا الإنسانية ، وتنمية رأس المال البشرى، وكذلك سبل مكافحة التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه رئيس جامعة أسيوط عن مشاركته ضمن وفد ضم عدد من رؤساء الجامعات المصرية في زيارة لفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ والجاري استكمال أعمال إنشائها على مساحة 35 فدان والمقرر الانتهاء من تنفيذها 2020.