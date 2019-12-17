شارك عدد من كليات جامعة المنوفية في مسابقة أفضل مبادرة شبابية على مستوى كليات الجامعة التي نظمتها إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

وقال الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، أن الطلاب تقدموا بأفكار جديدة ومتميزة بعناوين أنا أصم أنا استطيع، ولا للانتحار والصحة النفسية، ومعا حياة أفضل، وزراعة الأسطح بطريقة مبسطة، ومعالجة ورد النيل وتدوير المخلفات الزراعية، ولا للإدمان، ومتطوعي المستشفيات الجامعية .

وأضافت أمل الصاوي مديرة إدارة الاسر والاتحادات التي نظمت المسابقة، أن لجنة التحكيم تكونت من الدكتور أحمد الفيومي، وكيل كلية الطب البيطري لشؤون التعليم، ودكتور إيهاب الصعيدي من كلية الزراعة ودكتور جمال حماد من كلية الآداب.

وقد فازت بالمركز الأول مبادرة (أنا أصم أنا استطيع) من كلية التربية النوعية، والمركز الثاني (الصحة النفسية) من كلية الطب.