داهمت الأجهزة الأمنية إحدى المطابع بمنطقة كرداسة بالجيزة بسبب طباعة الكتب الدينية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، وطباعة المصاحف بدون تصاريح تداول من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالمخالفة للقانون الخاص بطبع وتداول المصاحف والأحاديث النبوية الشريفة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام صاحب المطبعة باستغلال حقوق الآخرين دون الحصول على موافقتهم، أو تصاريح.

كما جرى ضبط مدير مبيعات المطبعة، وضُبط أكثر من 818 ألف كتاب ومصحف، وملازم وأغلفة كتب دينية، بدون تصاريح من الجهات المعنية أو تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ومتابعة التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.