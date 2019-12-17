يعقد برنامج "فرصة"، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة"، غدا الأربعاء، أولى لقاءته التعريفية وذلك بمحافظة الفيوم برئاسة عبدالله الأنصاري محافظ الفيوم، وحضور الدكتورعاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد واسع من شركاء التنمية من القطاع الحكومي والأهلي العامل فى مجال التمكين الاقتصادي والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هذا اللقاء والذى سيعقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الفيوم، هو الأول ضمن سلسلة لقاءات، من المقرر أن تمتد حتى منتصف فبراير القادم، لتعمل على تغطية 8 محافظات مستهدفة بالصعيد والوجه القبلي وهى محافظات الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصرو أسوان، حيث سيتم عقد لقاءات تعريفية بالبرنامج على مستوى القيادات كمرحلة أولى للتعريف بالبرنامج والفئات المستهدفة وآليات العمل به و تحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة نحو ايجاد منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل تتيح دمج أكبر عدد منهم في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مشيرا إلى استهداف برنامج فرصة لما يزيد عن 108 آلاف مستفيد من تكافل وكرامة على مستوى محافظة الفيوم في سن العمل يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 سنة.

جديرا بالذكر، فأن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل وأدوات انتاج بالمحافظات الثمان المستهدفة، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج.