أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، عن وظائف شاغرة بالمستوى الوظيفي مدير عام، على أن يتم تلقي الطلبات بمقر الوزارة اعتبارا من اليوم الأحد 15 ديسمبر، وحتى الثلاثاء 14 يناير 2020.

وتستعرض "الوطن" الوظائف المتاحة والشروط والمستندات المطلوبة كالتالي:

الوظائف المتاح العمل بها

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات و التحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة للأمـن.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

- مدير عام الإدارة العامة للأعداد الفني والتوجيه.

- مدير عام الإدارة العامة للتكوين المهني.

- مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية.

- مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة.

- مدير عام الإدارة العامة لتأهيل المعاقين.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

- مدير عام الإدارة العامة للتدريب.

- مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمرسى مطروح.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحًا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرة النوعية والزمنية الخاصة الممنوحة له والوظائف الاشرافية التي شغلها المتقدم والتدرج الوظيفي للمتقدم.

- شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضحا بها توقيع أي جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمه.

- 6 صور شخصية للمتقدم.

- مفردات المرتب للمتقدمين من خارج ديوان عام الوزارة.

- بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الجهات التي عمل بها أو يعمل بها مؤيده بالمستندات .

- اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

- شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين في التقدم.

- صورة بطاقة الرقم القومي في كل ملف.

إجراءات التقدم للوظائف

- تقدم الطلبات شخصيا للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور السادس حجرة رقم 612 بمقر الوزارة 19 شارع المراغي بالعجوزة داخل ثمانية ملفات (أصل + 7 صور) وذلك طبقا للنموذج المرفق أو مكتب مدير المديرية التابع لها أو الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- لن يلتفت إلى الطلبات المكتوبة باليد أو التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد للتقديم كما تستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان.