أصيب 12 شخصا، صباح اليوم، في حادثي تصادم منفصلين بالشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة للعلاج.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى سوزوكي على طريق الصالحية الجديدة، أسفرعن إصابة 5 أشخاص. كما تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل طريق الصالحية - بلبيس، أسفر عن إصابة عدد 7 أشخاص.

من جانبه، قال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، ونقل 7 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.