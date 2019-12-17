تسعى وزارة العدل لتطبيق منظومة التطوير بقطاعتها المختلفة خاصة المرتبطة بتقديم خدمات جماهيرية، استكمالا لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى الرقمنة والتطور التكنولوجي، بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين وإنجازها في أسرع وقت وتحقيق عناصر النجاح كافة.

وينيب المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، المستشار خالد عبدالوهاب محمد اسماعيل مساعد وزير العدل لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، غدا، لافتتاح إدارة جديدة للمعامل الكيميائية بمحافظة قنا، لنظر القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق محافظات جنوب الصعيد، والمتمثلة في محافظات أسوان ومحافظة الأقصر ومحافظة قنا، والبحر الأحمر.

وتأتي أهمية إنشاء الإدارة في إحداث نقلة نوعية في معدلات إنجاز القضايا، إذ إنّ عدد القضايا المتداولة في هذا النطاق الجغرافي تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات كل عام، وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط وكانت النيابات تتكبد عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر، وبالتالي كان الأمر يستهلك وقتا طويلا، إضافة إلى التكلفة العالية لنقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة.

يذكر أنّ إدارة المعامل الكيميائية التي تم إنشاؤها في محافظة قنا تم دعمها بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات، والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40%.

كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتي.

وإضافة إلى إدخال النظام المميكن لدورات عمل القضايا لجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا والمتمثلة في إدارة الطب الشرعي الميداني، وإدارة أبحاث التزييف والتزوير ليتم بذلك تفعيل النظام الإلكتروني لدورات العمل بجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا تمهيدا لأعمال ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات الرئيسي لقطاع الطب الشرعي بالقاهرة.