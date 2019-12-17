أبدى علاء محمد، أول راكب للأتوبيس الكهربائي، سعادته باستخدام الأتوبيس المنضم حديثا لأتوبيسات النقل العام، في أول رحلاته، وقال لـ"الوطن": "تركت سيارتي الخاصة وركبت الأتوبيس من التحرير إلى التجمع، الخدمة متميزة حيث يوجد تكييف وهدوء داخل الأتوبيس وفرق شاسع بين تلك النوعية من الأتوبيسات بأي أتوبيسات أخرى، ولا توجد مقارنة بينه وبين الأتوبيس العادي، علاوة على أنه أفضل من أتوبيسات الشركات الخاصة في السعر، حيث سعر تذكرة نفس الخط في الأتوبيسات الخاصة 15 جنيها، أما سعر تذكرة أتوبيس الكهرباء الخاص بالهيئة 10 جنيهات فقط".

أضاف: "أعمل بالتليفزيون، ويوميا أركب من التجمع للتحرير والعكس، وسعيد بتلك الخدمة وسأترك سيارتي وأستقل الأتوبيس باستمرار"، مشيرا إلى أن مدة الرحلة من ساعة إلى ساعة وربع، مؤكدا أن سعر التذكرة جيد، وخدمة التكييف والسماعات وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن متميزة جدا.