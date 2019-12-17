عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، حضره الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، واستشاري محافظة جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنّ هناك تكليفا بسرعة البدء في تطوير خليج نعمة، وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس واستشاري محافظة جنوب سيناء، مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة شرم الشيخ، الذي يهدف إلى جعل المدينة من أفضل 50 وجهة سياحية عالمية في العالم، وتنوع القاعدة الاقتصادية السياحية للمدينة، لتشمل سياحة شاطئية ومهرجانات ومؤتمرات، وتعزيز الصورة البصرية والذهنية للمدينة كوجهة سياحية عالمية.

وأشار عاشور إلى أنّ المنهجية العامة للعمل تستند على مقومات مدينة شرم الشيخ التي تميزها عن غيرها من أهمية مكانية وعالمية وموقع متفرد، مؤكدا أنّ رؤية المشروع تتمثل في جعل مدينة شرم الشيخ مقصدا سياحيا بيئيا عالميا ومركزا دوليا للمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، من خلال عدد من الركائز في مقدمتها تصميم محاور خضراء كمتنفس لسكان المدينة والزائرين واستغلال المناطق المهدرة كساحات ومناطق مفتوحة، واقتراح الانشطة المختلفة في الساحات الرئيسية والفرعية، فضلا عن استخدام عناصر ملائمة لطبيعة الموقع ومن مواد محلية، وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين من خلال الفصل الحركي بين الأنشطة المختلفة، ومراعاة التدرج الهرمي الوظيفي لشبكة المشاة على مستوى المدينة وربطها بشبكة لمسارات الدراجات ومسارات التريّض، واستخدام شبكة الري الحديثة والتحكم بها عن بعد، وتوفير بيئة نظيفة من خلال اقتراح طرق لجمع القمامة والمخلفات.

وتطرق العرض للوضع الراهن لمدينة شرم الشيخ والمشروعات المقترحة، استنادا إلى تجارب ناجحة مماثلة، بينها تطوير كورنيش خليج نعمة، وتطوير طريق الملك عبدلله، إلى جانب ما سبق فقد تم تسليط الضوء على المسطحات الاستثمارية التي ستكون متاحة بالتطوير المقترح.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمخطط المقترح، وطالب بالتواصل مع المستثمرين والمطورين المتخصصين في تنفيذ المشروعات التي تضمنها المخطط، وسرعة اتخاذ إجراءات التنفيذ.