القت مباحث القليوبية، اليوم، القبض على تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين، تخصص في الإتجار في الأقراص المخدرة والاستروكس بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد تمكن العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، بضبط تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين يقومون بترويج المخدرات، وهم "ح س ح"، 25 عاما، عاطل ، وبحوزته 100 قرص مخدر، و"ك ع ك" 24 عاما، عاطل، و"م ج ع "21 عاما، عاطل، وبحوزتهم كمية من الاستروكس المخدر ومبلغ مالي، وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.