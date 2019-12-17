أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالمشاركة في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، في مدينة السلام شرم الشيخ، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشّن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، إذ شهد العام الحالي للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.