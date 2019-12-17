قالت الدكتورة سحر حلم مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، إنّ مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها ومستشفيات الجامعة عددها كبير جدا، والسعة التدريبية في الوقت الحالي 4000 متدرب، وخلال شهرين سيتم اعتماد باقي المستشفيات، وسيكون هناك أماكن لـ20 ألف متدرب.

وأضافت حلمي خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدي على شاشة "صدى البلد"، أنّ برنامج الزمالة من 3 لـ7 سنوات حسب التخصص، لافتة إلى أنّ استراتيجية مصر 2030 تهدف لتغطية صحية شاملة لكل المواطنين، مع ضمان مستوى الجودة للخدمات الصحية، وأحد هذه العوامل هو الطبيب المدرب.

وتابعت حلمي أنّ برنامج الزمالة يضمن أنّ كل الأطباء سيكونوا مدربين، وسيقدمون خدمة صحية على مستوى لائق للشعب المصري، وحتى اللحظة فالطبيب المصري متفرد في مجالات كثيرة، وشباب الأطباء لهم سمعتهم، موضحة أنّ الطبيب له الحق في العمل في المستشفيات الخاصة أثناء دراسته وتدريبه ببرنامج الزمالة، ولا يوجد قانون يمنع.