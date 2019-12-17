تفقدت وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، مستشفى الحياة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، ضمن متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة وبينها قسم الغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، وراجعت ملفات المرضى، موجّهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأضاف أنّ الوزيرة حرصت على التحدث والاستماع للمرضي ومعرفة آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى رضا المواطنين.

وتابع أنّ الوزيرة شددت على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، فضلا عن مستوى النظافة بجميع أقسام المستشفي.

يذكر أنّ وزيرة الصحة والسكان تجري جولات تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، بعد عودتها مساء أمس الإثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس المقبل.