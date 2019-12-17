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غدا.. احتفال اليوم العالمي للغة العربية في باريس برعاية السعودية

غدا.. احتفال اليوم العالمي للغة العربية في باريس برعاية السعودية

ضبط 8 منقبين عن الآثار أسفل عقارات الدرب الأحمر والتبين

ضبط 8 منقبين عن الآثار أسفل عقارات الدرب الأحمر والتبين

بلاغ يتهم الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى: يتخابر لصالح تركيا

بلاغ يتهم الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى: يتخابر لصالح تركيا

محافظ أسيوط يشكل لجنة لفحص وتحليل مياه الشرب بقرية "بصرة"

محافظ أسيوط يشكل لجنة لفحص وتحليل مياه الشرب بقرية "بصرة"

الداخلية: تحرير طفل الفيوم وإعادته لأسرته.. وضبط خاطفيه

الداخلية: تحرير طفل الفيوم وإعادته لأسرته.. وضبط خاطفيه

التعليم تقرر ضم قطعة أرض مؤجرة إلى مدرسة في الشرقية

التعليم تقرر ضم قطعة أرض مؤجرة إلى مدرسة في الشرقية

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