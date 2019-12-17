ضبط 20 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، حملة للمرور علي المصالح الحكومية للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، تم خلالها المرور علي الوحدة الصحية بسبك الضحاك وإحالة عدد 3 طبيبات للتحقيق للغياب عن العمل بدون إذن، ومتابعة سير انتظام العمل بالوحدة الصحية ومتابعة حملة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات .

كما شنت الوحدة المحلية بالباجور، حملة تفتيشية علي قرية ببهناي، حيث تم ضبط عدد 20 شيكارة دقيق وعدد 1 شيكارة ردة مهربين قبل بيعها في السوق السوداء، وتم مصادرتها وتسليمها لأحد المخابز لتدويرها إلى حين صدور قرار من النيابة العامة حيال المهربين .