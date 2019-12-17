أعلنت وزيرة الصحة والسكان، إجراء 16 ألفا و252 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لعددا من المنشآت الطبية، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بوحدات طب الأسرة، وسير العمل بالمستشفيات ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وتفقدت الوزيرة مستشفى الرمد وأشادت بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين موجهةً بنقل العيادات الخارجية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد، لتوزيع المرضى على المبنيين نظراً لزيادة أعداد المترددين.

كما تفقدت أيضاً مستشفى السلام بورسعيد، وتحدثت مع الفريق الطبي، واطلعت على نسبة الإحالات التي يستقبلها المستشفى من وحدات ومراكز طب الأسرة، واستجابت لبعض طلبات المواطنين، وتحدثت مع المنتفعين عن آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وتابعت سير العمل بوحدة صحة أسرة المناخ 1، حيث تفقدت تطبيق نظام الإحالة من الوحدة إلى المستشفيات، موجهةً بمراعاة التوزيع المنظم على مستشفيات المنظومة حتى لا تكون هناك زيادة في أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى معين دون الآخر، خاصةً وأن كافة المستشفيات تضم أغلب التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

وتفقدت أيضا مركز طب أسرة العرب، ومركز طب أسرة العلاج الطبيعي، مشددةً على الاستمرار في تطبيق نظامي الميكنة والإحالة، مع تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمنتفعين بالمنظومة، مشيرةً إلى ضرورة توفير البرامج التدريبية لكافة أعضاء الفريق الطبي.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان تقوم بجولة تفقدية لعددا من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودتها مساء أمس الإثنين، من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس المقبل.