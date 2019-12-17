تنظم نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة رئيس النقابة، صباح غد الأربعاء، مؤتمرا بعنوان "استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين المنشأت والأفراد"، بمقر نادي نقابة المهندسين، برعاية وحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر.

ويناقش المؤتمر من خلال عدة حلقات نقاشية، خطط التأمين والإطفاء لحرائق المواد البترولية، وأنواع الحرائق، وأجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة وسبل الوقاية من الحرائق، وكيفية معالجة المخلفات والتخزين والنقل والتداول، والإسعافات الأولية، بجانب سبل تأمين المنشآت والأفراد من الأخطار بأنواعها.