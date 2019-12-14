فاز المهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب، بالتزكية، في الانتخابات التي تمت بالعاصمة الأردنية عمان، على منصب الرئيس والأمين العام والنائب وأمين المال.

وقالت نقابة المهندسين، في بيان اليوم، إن وفد رفيع المستوى من النقابة شارك في الانتخابات، ترأسه المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والمهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد نقابة المهندسين، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد.

وأعرب "أبو سنة" عن سعادته بهذا الفوز، مثمنًا الثقة التي أولاها المهندسون العرب له، مؤكدًا على أن نقابة المهندسين المصرية ستستمر في مواصلة العمل لدعم توحيد العمل الهندسي العربي، التي ساهمت في تأسيسه منذ نحو 50 عامًا، مشيرا إلى أن المهندسين المصريين حريصين على لَمّ الشمل وتنسيق المواقف العربية في جميع المحافل الهندسية إقليميا وعالميا.

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، إن النقابة تسعى من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الرئيسية، وهى توحيد إمكانات المهندسين العرب وتكريس جهودهم لخدمة أهداف الأمة العربية في بناء وحدتها واستقلالها السياسي والاقتصادي ورفع شأن المهنة، والحفاظ على التراث الهندسي العربي، والعمل على تطوير التعليم الهندسي.

في سياق متصل، فاز بالتزكية المهندس فيصل العجمي من الكويت، بمنصب رئيس الاتحاد والمهندس عبدالقادر تميم، من السودان بمنصب نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مهندس عادل الحديثي، من العراق بمنصب أمين عام الاتحاد.