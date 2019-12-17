بنظام القرعة العلنية.. اختيار 25 من أسر الشهداء والمصابين لأداء العمرة

أجرى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين برئاسة اللواء أ.ح محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، قرعة العمرة لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس.

حضر مراسم القرعة ممثلين عن وزارتي الداخلية والتضامن وعدد كبير من أسر الشهداء والمصابين المتقدمين للعمرة.

وأجريت القرعة بالنظام العلني المباشر بين جميع المتقدمين وأسفرت عن اختيار 10 من أسر الشهداء، و10 مصابين تحت السن، و5 مصابين فوق السن بإجمالي 25 فردًا.

كما جرى اختيار اثنين من أسر الشهداء، واثنين من المصابين، ومصاب فوق السن بإجمالي 5 أفراد كاحتياطيين في حال تخلف أي من الأساسين.

ولضمان النزاهة والشفافية، سحب 5 من أسر الشهداء والمصابين القرعة بأنفسهم وسط فرحة بعودة رحلات الحج والعمرة مرة أخرى بعد توقفها لمدة تزيد على 4 أعوام.