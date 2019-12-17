واصل وزير النقل، جولته التفقدية بمحافظة بني سويف لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة، حيث تفقد الوزير يرافقه محافظ بني سويف مشروع إنشاء كوبري المديرية ببني سويف والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه وطوله 540 مترا وعرضه 8 أمتار.

وقال وزير النقل إن هذا المشروع يأتي استكمالاً لخطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة طُرق الجمهورية وتسهيل تنقل المواطنين وتأمين عبورهم فوق مزلقانات السكك الحديدية، حيث اطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة إنجاز الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وتكثيفها لسرعة الإنجاز ليتم الانتهاء من المشروع في يونيو 2020، خاصة وأنه سيساهم في تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات المرورية ومنع التكدُّس في ميدان المديرية الذي يعتبر من أكثر ميادين المحافظة كثافة.

وزير النقل: تكثيف أعمال إنشاء كوبري المديرية ببني سويف للانتهاء منه يونيو 2020

بعدها تفقد وزير النقل سير العمل بالإصلاحات الجارى تنفيذها بمطلع كوبرى النيل ببني سويف، حيث تابع الوزير الموقف التنفيذي للمشروع، ووجَّه بإزالة أي معوقات وتسريع الأعمال لتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة، نظرا لأهمية المنطقة، والحاجة للانتهاء من الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، كما اطلع الوزير على اعمال التنسيق مع المرور والخاصة بانتظام الحركة المرورية بالكوبرى عقب قرار فتح وتشغيل الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق في الاتجاهين، لتجنب التكدسات أو الاختناقات المرورية.