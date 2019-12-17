سافر الفنان علي الحجار، إلى سلطنة عمان، لاستلام جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون الأداب.

ونشر "الحجار"، صورة له من مطار القاهرة، عبر حسابه على Instagram، وعلق كاتبا: "مطار القاهرة الآن.. في الطريق إلى سلطنة عمان".