يحدث اليوم.. بداية الأوكازيون الصيفي وحفل علي الحجار على مسرح الأوبرا

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة 26 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انطلاق فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ17

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر، الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل، ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.

ماراثون في الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي

تبدأ محافظة الإسكندرية الاحتفال بالعيد القومي، بماراثون للجري يضم أكثر من 2000 عداء يبدأ من منطقة شاطئ جليم وينتهي في حديقة السلسلة، وماراثون للدراجات يبدأ من منطقة بئر مسعود وينتهي في السلسلة، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة يبدأ من شاطئ الإبراهيمية وينتهي في منطقة السلسلة.

تفويج 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين إلى السعودية

يبدأ مطار القاهرة، تفويج 3400 حاجاً من الحجاج الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية على متن 12 رحلة خاصة لمصر للطيران.

حفل "وسط البلد" في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا للفريق الغنائي "وسط البلد"، ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي، الذي انطلقت فعالياته، الإثنين الماضي، على المسرح الروماني بالإسكندرية.

بداية الأوكازيون الصيفي

يبدأ الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية) لعام 2019، لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

أتيليه الإسكندرية ينظم لقاءً ثقافيا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي

ينظم اتيليه الاإسكندرية "جماعة الفنانين والكتاب"، لقاءً ثقافيا وفنيا بعنوان "الأغنية المصرية بين الأمس واليوم"، بمناسبة الاحتفال بعيد الإسكندرية القومب بمقر الاتيليه بوسط المدينة.

إسماعيل مختار يفتتح عرض "المتفائل"

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، في التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح أوبرا دمنهور

يحيي الفنان علي الحجار حفلًا غنائيًا، مساء اليوم، على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.