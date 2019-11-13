على الحجار وريهام عبدالحكيم يختتمان الموسيقى العربية الـ28 بالإسكندرية

أسدل الستار، مساء أمس، على حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ28 على مسرح دار أوبرا الاسكندرية؛ بحفل فني ساهر للفنان علي الحجار والفنانة ريهام عبد الحكيم، بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية والمايسترو أحمد عامر.

بدأ الحفل بفاصل غنائي للفنانة ريهام عبد الحكيم بباقة من روائع الموسيقى العربية إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة "أكدب عليك، غلطة واحدة، إن راح منك يا عين، الحب اللي كان، عايشة حكاية، الحب كده، فيها حاجة حلوة"، وسط تفاعل جمهور الثغر بالتصفيق الحار ومشاركتها الغناء.

أما الفاصل الثاني من الحفل، فقدمه الفنان علي الحجار واستقبله الجمهور بالحفاوة والترحاب، وقدم عددا من أشهر أعماله الفنية "ما تمنعوش الصادقين، مسألة مبدأ، خاصمتني، بنت وولد، زى الهوا، تجيش نعيش، اللي اشترى، لما الشتا يدق البيبان، في هويد الليل، اتفقنا، يا العروسة، عارفة".