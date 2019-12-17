حرص الإعلامي جابر القرموطي، على تقديم بعض المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، لأصدقائه من حضور منتدى شباب العالم، المُقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ، وذلك على آلة العود.

ونشرت رغدة السعيد مدربة المهارات البشرية وخبيرة لغة الجسد، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، يظهر فيه جابر القرموطي، وهو يشدو بأغنية "دار يا دار" على آلة العود.

الحاجات اللي بتصور فجأة دي https://t.co/ac3h9FxVQt — جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) December 17, 2019

وكان "القرموطي" طرح أولى أعماله الغنائية، بعنوان "مدرستي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعدما اتجه إلى الغناء وممارسة العزف على العود، في الأسابيع الأخيرة.

أغنية "مدرستي" مستوحاة من الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو"، إذ تم إعادة توزيعها واختيار موضوع يناسب المزاج العام، حيث يناقش من خلالها إحدى القضايا المُتعلقة بالمنظومة التعليمية.

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى، الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.

ومن كلمات الأغنية: "هنصحى بدري.. إصحى المدارس.. منبهات منبهات منبهات.. قوم يلا بسرعة.. قوم يلا إجري.. عشان نلاقي مواصلات".

"مدرستي" من كلمات مايكل سمير، وتوزيع إبراهيم أحمد، وغناء جابر القرموطي، وحبيبة وائل، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ودانا كمال، وتمثيل دور الأم بثينة يوسف.