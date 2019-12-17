قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تتخطى حدود الدولة المصرية لتعقد شراكات إقليمية ودولية في جميع المجالات لتصقل مهارات الشباب ليتمكنوا من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في دورته الثالثة: "شهدنا سويا انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان العام الماضي، الذي يعد منصة جديدة من منصات منتدى شباب العالم لتعزيز سبل التعاون والتواصل بين الشباب العربي والأفريقي".

وتابع: "اعترافا من العالم بالدور الفعال الذي قام به المنتدى، اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية والأربعين قرارا بعنوان الشباب وحقوق الإنسان والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة للمساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018 باعتباره محفلا دوليا لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب".