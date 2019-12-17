استمرت 9 ساعات.. "الهجان" يقود حملات النظافة والإشغالات بمدن القليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن جولاته الميدانية بعيدة تماما عن أية أجواء احتفالية وبدون أي "شو"، لأن الهدف منها الوصول إلي الناس، ووضع الحول لمشكلاتهم، مشيرا إلى أن أي قيادة محلية غير قادرة على تحمل المسئولية عليها الرحيل فورا، قائلا: "لن أتهاون مع المتقاعسين لأن المرحلة الحالية تتطلب مسئولية أصحاب القرار، ولا مكان للأيادي المرتعشة" لأن خدمة الناس شرف، وعلينا جميعا أن نكون على قدر المسئولية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، على مدار 9 ساعات كاملة بمدن وأحياء المحافظة، قاد خلالها عدة حملات لإزالة القمامة والإشغالات لليوم الثاني على التوالي.

بدأت الجولة بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة سيرا على الأقدام حتى منطقة أم بيومي، وتابع رفع القمامة، موجها رئيس حي غرب شبرا الخيمة بضرورة وضع صناديق القمامة وضرورة توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها.

كما طالب بضرورة إزالة السيارات المتهالكة وغير المستخدمة من وسط الطريق، إضافة إلى استماعه لشكاوى عدد من المواطنين، والتي تنحصر في الجراجات والمواقف العشوائية والصرف الصحي، وعدا بحل مشكلات المواطنين في أقرب وقت، وموجها المرور بمتابعة المواقف العشوائية ومنع الجراجات العشوائية، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع الري لضرورة إزالة القمامة المتواجدة في الترعة البولاقية وتطهيرها وتغطيتها بالتعاون مع رئاسة الحي.

الهجان: أي قيادة محلية غير قادرة على تحمل المسئولية عليها "الرحيل"

كما تابع "الهجان"، خلال جولته، بمنطقة منطي، حيث جرت إزالة كميات القمامة المتواجدة منذ فترة طويلة، عند الكوبري الرابط بين منطي وميت نما، وهذا ما أدى إلى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة، كما استمع إلى شكاوى المواطنين، والتي تنحصر بوضع صناديق قمامة إضافية وإعادة تأهيل وتعلية سور الكوبري حفاظا على أرواح الأطفال، ووعدهم بتلبية مطالبهم.

كما توجه إلى شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، مؤكدا ضرورة حصر كميات القمامة وإزالتها وزراعة الجزيرة في منتصف الشارع وضرورة المرور بشكل دوري على الإشغالات والاطمئنان على عدم وجود أي تراكمات قمامة.

وتوجه المحافظ إلى مدينة الخانكة، موجها برفع الإشغالات والكافتريات المخالفة، وكذا مخالفات تحويل نشاط الشقق الطابق الأرضي من سكني إلى تجاري، واستغلال الرصيف، وأثناء الجولة استوقفه قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بها تراكمات مخلفات بناء، موجها بعمل دراسة لاستغلال هذه القطعة للاستفادة منها، إضافة إلى تفقد مشروع إنتاج 30 مليون بيضة، والمقام على مساحة 45 فدان، مطالبا بعمل لجنة لدراسة الاستفادة من الأرض الخالية داخل المشروع.

وفي شبين القناطر، وجه برفع الإشغالات المقامة على مزلقان السكة الحديد، موضحا أنه سيجرى دراسة التنسيق مع هيئة السكة الحديد لعمل سور على المزلقان والسكة الحديد داخل المدينة.

وقاد المحافظ حملة لرفع الإشغالات في طوخ، موجها الشكر إلى مديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء جمال الدين الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء السيد يوسف، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد محمد جابر، مدير شرطة المرافق، والعقيد وائل صابر، مدير مرور شبرا الخيمة، والعقيد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، للجهد المبذول في رفع الإشغالات بمنطقة أحمد عرابي.

رافق المحافظ خلال الجولة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وغريب أحمد علي، رئيس مدينة شبين القناطر، والعميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، ومحمد خيري، رئيس مدينة طوخ.