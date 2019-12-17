احتفلت أباتشي مصر بمرور 15 عاماً على تأسيس المؤسسة غير الهادفة للربح والمتخصصة في زيادة فرص التعليم للأطفال الأقل حظا "سبرينجبورد"، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، بدار الأوبرا المصرية، بحضور اللواء سعد الجمال، والدكتورة ماجدة نصر، وإنجى مراد، أعضاء مجلس النواب، والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديفيد تشي نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة أباتشي، بجانب ممثلي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من ممثلى الحكومة الأمريكية ومنظمات المجتمع المدنى، إضافة إلى 1000 من أعضاء هيئة التدريس والإشراف والطالبات من ذوي قصص النجاح الملهمة للمشروع.

واحتفلت وزارة التربية والتعليم، بإنشاء 201 مدرسة لتعليم الفتيات المصريات في المناطق النائية، منذ إنشاء الجانب غير الهادف للربح بالشركة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إن أباتشي لم تقدم فقط نموذجاً مثالياً للمسؤولية المجتمعية من خلال هذا المشروع، إنما مثلت نموذجاً فريداً للقضية التي تدعمها، لافتة إلى أن هذه المؤسسة لتعليم الفتيات أنشئت بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج التنموي أحد أهم قصص النجاح في مجال تنمية المجتمع، والتي تباشر العمل بها المنظمات العالمية، حيث توفر هذه المدارس نموذجا تعليميا فريدا يعمل على رفع الوعي المجتمعي ورفع إمكانيات المعلمين والمشرفين من خلال تقديم التدريبات اللازمة لهم. أوضحت خطاب أنه بناء على تصريحات البنك الدولي وإحصاءاته الأخيرة، فإن زيادة نسبة السيدات بسوق العمل لتضاهي نسبة الرجال سوف تؤدي إلى زيادة الناتج القومي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5٪، و9٪ في اليابان، و34٪ في مصر، لافتة إلى أن تعليم الفتاة أكثر الاستثمارات ربحية، والذي يعكس ارتقاء المجتمع، ويهتم بصحة الأسرة المصرية، كما يعمل على الحد من الممارسات الضارة والعادات الخاطئة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية إتاحة التعلم بجودة عالية دون تميز، وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتوفير حقوق التعليم والحماية والمعايشة والنمو والتنمية لكل طفل لم يحظ بدخول المدرسة، مشيرا إلى أن التعليم المجتمعى يعد فرصة أخرى للطالب المتسرب من التعليم، خاصة فى المناطق النائية، وبهذا تستهدف الوزارة بناء شخصية الطالب للمساهمة وتقديم الدعم للثورة الصناعية الرابعة التي ستمكننا من المنافسة في القرن الحادي والعشرين.

وأشار حجازي، إلى أن أباتشي أنشأت عددا من المدارس في محافظات الجيزة، والفيوم، والمنيا، إضافة الي تجديد بروتوكول التعاون بين الوزارة والشركة في عام 2018 من أجل مواصلة مسيرة النجاح والاستثمار فى تدريب وتنمية القدرات المهنية للميسرات والمعلمات داخل هذه المدارس، وهو ما يعد مكونا رئيسيا لنجاح المنظومة ككل. وقالت الشركة في بيان صادر عنها اليوم، إن هذه المدارس تقع في قرى صغيرة بمحافظات الجيزة، والفيوم، والمنيا، ويلتحق بها سنوياً نحو 7 آلاف طالبة، كما تخرج منها أكثر من 15 ألف طالبة ليلتحقوا بالمدارس في المراحل المتوسطة والثانوية، وبعضهم بالجامعة، حيث قدم الدعم المستمر لتلك المدارس عن طريق توفير بعض الأدوات المدرسية وأجهزة الكمبيوتر ومضخات المياه وصيانة المباني.

وأعرب ديفيد تشي، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة أباتشي، عن ترحابه بالمشاركة الفعالة من جميع الحاضرين في الاحتفالية، مضيفا: "اليوم، يجب الاعتراف بمجهودات أبطال احتفاليتنا من المعلمين والمشرفين الذين حققوا هذا الحلم، برعاية ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الذي ساهم بقوة في نجاح المشروع وتبني مدارس "سبرينجبورد".

و أكد تشي، إيمان أباتشي بأهمية أن تلعب دور الجار الشريك فيما يخص تحقيق التنمية المجتمعية بشكل مستدام، مشيرا إلى فخر جميع العاملين في أباتشي على المساهمة في الاقتصاد والمجتمع المصري بطرق متعددة، متابعا: "نحتفل اليوم بنجاح رؤية "سبرينجبورد" في تنشئة جيل جديد من الفتيات المصريات على قدر كبير من العلم لمستقبل أكثر إشراقاً".

وقالت أميرة سيدهم، طالبة بكلية العلوم، قسم التكنولوجيا الحيوية بجامعة القاهرة، وإحدى خريجي مدارس "سبرينجبورد" وصاحبة قصة من قصص النجاح: "التعليم سلاح لتحسين حياة الأشخاص، ويعتبر في الغالب أهم أداة لتغييرها، وذلك لأنه يساعد على نشر المعرفة في المجتمع".

وأضافت أن تعليم الفتيات يعد الأساس لتمكين المرأة وجعلها قادرة على تحقيق القيمة المضافة للمجتمع، حيث تسعى الفتيات لتحقيق أحلامهن في استكمال تعليمهن، "لهذا، يشرفني حقًا المشاركة في مبادرة "سبرينجبورد" التي أنشأتها شركة أباتشي لتوفير الفرص التعليمية للفتيات في مصر، والتي شجعتني على إكمال تعليمي والوصول إلى كلية العلوم في جامعة القاهرة".