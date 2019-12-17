وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته الختامية في منتدى شباب العالم، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، إدارة المنتدى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، بالعمل على إطلاق ملتقى شباب المتوسط، بهدف معالجة التحديات، التي تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب لشباب المنطقة، وبحث إمكانية إنشاء منطقة أورومتوسطة للتعليم العالي، والعلوم والبحوث بمدينة العلمين الجديدة.

وكان السيسي، طالب خلال مداخلته في جلسة محاكاة من أجل المتوسط، ضمن فعاليات المنتدى، أمس، أن تكون مدينة العلمين الجديدة، منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث عام 2021، في إطار التوصيات الخاصة، بنموذج محاكاة من أجل المتوسط.

من جانبهم أكد خبراء تعليم، لـ"الوطن"، أن تفكير مصر في جعل مدينة العلمين الجديدة، منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث ذكي جدًا، يمثل نقلة نوعية لمصر، حيث ستصبح الدولة قاطرة للبحث العلمي في المنطقة، ما ينعكس بشكل إيجابي على التعليم، والمنظومة بشكل عام.

"مسعود": المنطقة تؤكد خطوات مصر لسد فجوة التعليم مع الدول المتقدمة

من جانبه، قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مصر انتقلت من كونها دولة نامية إلى دولة صاعدة، وهو ما يترتب عليه أن تكون هناك منظومة تعليم قادرة على تطوير التكنولوجيا، بل وخلق تكنولوجيا مصرية خاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تجعل المنتجات المصرية، قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف مسعود، لـ"الوطن"، أن تفكير مصر في جعل مدينة العلمين الجديدة منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث ذكي جدًا، يؤكد الخطوات التي تسعى مصر من خلالها لسد الفجوة في المنظومة التعليمية بيننا والدول المتقدمة، موضحًا أن الدول الأوروبية الموجودة على البحر المتوسط، بها جامعات مصنفة ضمن الـ50 جامعة الأولى من حيث المستوى على العالم، وهو ما يعطي فرصة كبيرة لجذب عدد من تلك الجامعات.

وتابع: "تلك الخطوة ستؤدي إلى نقل التكنولوجيا في مجال التعليم من الدول الأوروبية لمصر، بالإضافة إلى تعميق وتعزيز البعد الثقافي بين الجانبين، لتكون نواة للتكامل المصري والأوروبي".

عميد "تربية سوهاج": أتوقع تصدر مصر للتصنيفات الدولية في التعليم قريبًا

وقال الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، إن إعلان الرئيس السيسي بأن مدينة العلمين ستصبح منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث، نقلة نوعية لمصر، مضيفًا: "وجود منطقة تعليم أورومتوسطية يعني أن مصر ستصبح قاطرة للبحث العلمي في المنطقة، ما ينعكس بشكل إيجابي على التعليم والمنظومة بشكل عام في مصر".

وتابع عمران لـ"الوطن"، أن مصر الدولة الرائدة في الشرق الأوسط، وطالما هناك اهتمام واضح بالتعليم والبحث العلمي ونسير بمثل هذه الخطوات، فإنه من المتوقع أن تتصدر مصر التصنيفات الدولية على مستوى التعليم في وقت قريب، لافتًا إلى أن النهوض بالتعليم والبحث العلمي، سيؤدي بلا شك للنهوض بالاقتصاد والصحة، وكل مفاصل ومرافق الدولة.

مدينة العلمين الجديدة

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.