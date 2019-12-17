واصلت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة للفنون الشعبية حفلاتها بمدينة شرم الشيخ، حيث جرى تقديم عروض فنية لليوم الثالث على التوالي، وذلك على هامش منتدى شباب العالم احتفالا بضيوف مصر من أنحاء العالم.

وقدمت فرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد عبدالحي، بمسرح السوق القديم تابلوهات استعراضية راقصة منها رقصة الحجالة والنوبي، والإسكندراني، وفاصل المزمار الإيقاعي.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، عروض فنية، والتي تضمنت رقصات وتابلوهات فنية مستوحاة من التراث والبيئة، المرتبطة بمدن القناة وشبه جزيرة سيناء، منها رقصة البدوي، والصيادين، والتنورة الراقصة، ورقصة الضمة، تدريب الفنان محمد أحمد، وتصميم عمرو عجمي، وفاروق مصطفى.

أعقبها فاصل من السمسمية الإسماعيلاوية، والتنورة الراقصة، والتي تفاعل معها الحضور بشدة، تلاها من مسرح خليج نعمة تقديم عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.