الجيش الوطني الليبي: المليشيات تستعين بجنود أتراك لمهاجمتنا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن هناك مقاومة مشتتة للميليشيات بعد فقد مواقعها الدفاعية.

وأضاف "المسماري، خلال مداخلة بفضائية "الحدث"، أن جنودا أتراك يستهدفون القوات الليبية من داخل قاعدة "معيتيقة"، ويتمركز أمام القاعدة مدفع ميداني، موجه يشغله الجنود الأتراك.

وتابع: "هذا المدفع هو المدفع الموجه الوحيد لدى المليشيات الإرهابية، وليس لديهم القدرة على تشغيله فاستعانوا بطاقم تركي، وهو من ضمن الإمدادات التركية للمليشيات الإرهابية".

واستطرد: "رصدنا كل قواعد الإطلاق المدفعية المعادية"، مؤكدا على أن مقاومة المليشيات الإرهابية على الأرض ضعيفة جدا.

وأعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في كلمة بثتها قناة "ليبيا الحدث"، في وقت سابق، التقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال حفتر، وهو يرتدي الزي العسكري، إن طرابلس "أصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح منذ صارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبين جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد، ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الطامعين لينفذوا أوامر أسيادهم، ليضيع الوطن وهم أذلاء صاغرون"، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.