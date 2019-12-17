قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات تحقق تقدما على أكثر من محور.

وأضاف خلال مداخلة لـ"العربية الحدث"، أن هناك إنهيارا وتراجعا لقوات الوفاق إلى منطقة أبو سليم، مؤكدا على ثقته من دخول الجيش الليبي، إلى طرابلس.

وأوضح أن المعركة الآن على تخوم طرابلس، مشيرا إلى أن الجيش الليبي، يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان.

وتابع "المسماري"، أن الجيش الليبي يخوض معركة بطيئة، لكن التقدم ثابت على تخوم طرابلس، موضحا أن سلاح الجو الليبي، يسيطر على أجواء العاصمة، كما جرى تدمير طائرات مسيرة تركية عدة.

ونفى "المسماري"، وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش الليبي.

وأعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في كلمة بثتها قناة "ليبيا الحدث"، في وقت سابق، التقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال "حفتر"، وهو يرتدي الزي العسكري، إن طرابلس "أصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح منذ صارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبين جهارا نهارا، وعلى رؤوس الأشهاد، ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الطامعين لينفذوا أوامر أسيادهم، ليضيع الوطن وهم أذلاء صاغرون"، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.