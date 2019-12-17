نفذ مجموعة من الشباب وسكان عمارات المحافظة، بمدينة قطور، في محافظة الغربية، مبادرة لتجميل جسر سكك حديد "طنطا – دسوق"، بنطاق مركز قطور، والعمارات المقيمين بها، والتخلص من المخلفات والقمامة المتواجدة بطول قضبان السكة الحديد.

قال هاني إبراهيم، أحد الشباب المشاركين في المبادرة، إنه وغيره من سكان عمارات المحافظة المجاورة لقضبان سكك حديد "طنطا – دسوق"، قرروا تجميل جسر الطريق، وتنظيفه من الأكياس والمخلفات المتراكمة عليه بسبب الهواء.

مبينا أن المبادرة لقيت استحسان العديد من أهالي قطور القاطنين في العمارات المطلة على طريق "الشين – قطور"، والمجاور للسكة الحديد، وجرى التكاتف معها، والقيام بأعمال تنجيل الجسر من خلال النجيل الطبيعي، وذلك بالجهود الذاتية.

وأشار عبدالكريم محمد، أحد المشاركين، إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار مبادرة "بأيدينا نجملها"، التي أطلقها محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ورؤساء المدن في مختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف تجميل الشوارع ودهان البلدورات.