محافظ المنيا يشيد بالتعاون مع الجامعة في تجميل وتطوير الشوارع والقرى

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن الجامعة شريكاً أساسياً للتنمية بكافة القطاعات الخدمية، إضافة لكونها وسيلة للتنمية والتطوير والتوعية في المحافظة من خلال الاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور عدد من النواب وعمداء الكليات ولفيف من الأساتذة، حيث أشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة في تنفيذ عدد من القوافل البيئية المتكاملة ضمن فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة" بالقرى الأكثر احتياجاً، وأعمال إعادة تطوير وتجميل عدد من الميادين الرئيسية بمدينة المنيا والتي تتم تحت إشراف كلية الفنون الجميلة.

وأكد المحافظ الحرص على دعم وتطوير القطاع السياحي بالتعاون مع الجامعة، وكانت أبرز مظاهر التعاون الزيارة المشتركة لمدينة هيلدسهايم الألمانية والتي هدفت إلى دعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين الجانبين وتبادل الرؤى والأفكار، معرباً عن ثقته أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون في تحقيق التنمية من أجل المواطن المنياوي.

وثمن رئيس الجامعة الجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال الفترة الماضية وإحكام الرقابة وإعادة الانضباط للشارع المنياوي من خلال تنظيم حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على جانبي الطريق على مستوى مراكز المحافظة بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والسيارات، وإضفاء مظهر حضاري على مدن المحافظة.