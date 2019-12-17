أوساروا النيجيري: تعرضي لحادث وراء ابتكاري.. وسعدت بمنتدى شباب العالم

منذ 4 أعوام مضت، تعرض لحادث مؤلم، أفقده وعيه لمدة 3 أيام، وبالرغم من ذلك، لم يحصل على عناية طبية حتى وقت متأخر، ما دفعه لابتكار تطبيق إلكتروني، يمكن المرضى من الوصول إلى الأطباء مباشرة، لحل جميع المشاكل الصحية في نيجيريا.

يقول "ستيفت أوساروا"، إنه بحث كثيرا لمعرفة حجم المشكلات الصحية التي تعان يمنها الشعوب النيجيرية، وعلى حد قوله لـ"الوطن": "كانت تجربة مثيرة للقلق حتى قررت بناء 247medic.

سعادة بالغة انتابت "أوساروا"، عقب تكريمه من الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم، اليوم، متمنياً توسيع التطبيق حتى يصل لقاعدة عريضة من الشعوب، وينقذ المزيد من الأرواح.

عبر "أوساروا"، عن امتنانه وسعادته لمشاركته في منتدى شباب العالم، مؤكدا أنها تجربة تعليمية ومثيرة للغاية.

حصد أوساروا المركز الثاني في محور تطوير التطبيقات الرقمية الخاص بالمبادرة الأفريقية للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة African App Launchpad، وهى إحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.