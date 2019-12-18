كيف يخلق منتدى شباب العالم شراكات مع المنتديات العالمية؟

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محمود مسلم يكتب: الإعلام الأجنبى.. المهنية والتآمر

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بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.. افتتاح معرض فن الخط العربي

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