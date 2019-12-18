كيف يخلق منتدى شباب العالم شراكات مع المنتديات العالمية؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 قرارات رئاسية، خلال حفل اختتام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، ومن ضمنها توجيه السيسي إدارة منتدى شباب العالم، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم لديمومة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع.

وقالت الدكتورة مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، إن الشراكة توسع قاعدة المشاركة والمستفيدين من البرامج والأنشطة والفعاليات وتبادل التجارب والمعلومات والمنصات، وحينما يكون منتدى شباب العالم شريكا لمنتديات دولية سيساعدد ذلك في الانتشار بشكل أوسع.

وأضافت لـ"الوطن": "الشراكة ستعتبر بمثابة منابر دولية لإرسال مفهوم واحد للمنصات من المؤيدين للدولة المصرية في التعاون والبرامج التي تستهدفها، لحل قضايا مختلفة".

وأوضحت أن ما يناقشه منتدى شباب العالم لا يناقش في منتديات أو مؤتمرات أخرى، فهو يعتبر رقم واحد في العالم، وهذا سيتيح من خلال هذه الشراكات التواجد ضمن الأكثر تواجدا في العالم في مستويات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن هذا سيوفر تمويلا دوليا لعقد منتدى شباب العالم بشكل أوسع وأضخم، وضمان تنفيذ التوصيات عالميا وإقليميا وليس على مستوى مصر فقط، موضحة أن من الدول التي من الممكن أن تعقد شراكات قوية مع منتدى شباب العالم كوريا الجنوبية والإمارات وفرنسا وإسبانيا وروسيا.

وانتهت أمس الثلاثاء، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناولت فعاليات المنتدى قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.