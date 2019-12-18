قالت نورا خضر، بطلة فيلم "المسلة" الذي عرض في افتتاح منتدى شباب العالم، والتي تم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل ختام المنتدى، إنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للفيلم، مبدية سعادتها البالغة بالتكريم.

وأضافت نورا في تصريح خاص لـ"الوطن" بعد تكريمها: "أنا مش مصدقة نفسي، متلخبطة جدا، وحاسة إني بحلم"، وأشادت باهتمام الرئيس السيسي بالشباب، وقالت: "مصر البلد الوحيد في العالم الذي يقوم بذلك".

فيلم "المسلة" لاقى تجاوبا واسعا بين الحضور في أول أيام المنتدى، وهو يتناول التاريخ المصري والآثار الفرعونية، وتأثر العديد من البلدان بهذه الحضارة، وتم تصويره في أكثر من دولة حول العالم.