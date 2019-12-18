مصرع 6 مواطنين وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

لقى 6 أشخاص مصرعهم، كما أصيب 9 آخرين في انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "سوهاج – البحر الأحمر"، عند نقطة الكيلو 25 دائرة مركز أخميم، والسيارة تبين أنها قادمة من القاهرة يستقلها 15 راكبا، وسبب الحادث انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وسقوطها بمنحدر شديد الخطورة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود متوفين ومصابين، وانتقل إلى مكان الواقعة قوات الإنقاذ البري ورجال المرور، وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة رقم 3242 هـ ق ب على الطريق الصحراوى الشرقي دائرة مركز أخميم، ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق عقب انفجار الإطار الأمامى للسيارة انحرفت السيارة عن مسارها وسقطت بمنحدر شديد الخطورة نتج عن ذلك وفاة 6 وإصابة 9 آخرين.

تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري، وتم استخراج الجثث والمصابين، وتم نقل الجثث لمستشفى أخميم المركزي، والمصابين تم توزيعهم على مستشفيات المحافظة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.